Festini Perugia: il nuovo punto di riferimento per gli eventi umbri per giovani e non solo

Nel suggestivo scenario dell’Umbria, tra le mura di antiche città e le verdi colline, spicca un’innovativa iniziativa che sta cambiando le regole del divertimento e della cultura: “Festini Perugia”. Concepita da un gruppo di giovani umbri, tra cui uno studente dell’Università degli Studi di Perugia, questa piattaforma digitale si propone di essere il nuovo punto di riferimento per tutti coloro desiderosi di vivere a pieno la ricca e variegata scena eventi della Regione.

Il progetto nasce nel settembre del 2022 e ad oggi conta più di 17.000 follower: “riceviamo ogni giorno messaggi di richiesta d’informazione riguardo gli eventi sia da gente del territorio sia da gente che viene in Umbria per una semplice vacanza e noi gli diamo tutte le informazioni di cui hanno bisogno”.

Festini Perugia è più di una lista di eventi. È un luogo di condivisione, dove migliaia di persone si ritrovano online per condividere passioni e progetti. Oltre a promuovere la scena culturale, i fondatori ambiscono a trasformare la piattaforma in un vero e proprio centro culturale, offrendo contenuti originali e incoraggiando i giovani a fare nuove amicizie (attraverso la community creata con i canali Whatsapp e Telegram) e a partecipare attivamente agli eventi. Uno dei fondatori spiega quanto sia importante al giorno d’oggi la socializzazione soprattutto dopo il duro periodo dovuto alla pandemia da covid 19; ci riferisce appunto: “Con il diffondersi della pandemia da Covid 19, molti giovani hanno sperimentato un isolamento forzato che ha inciso profondamente sul loro benessere emotivo e sulla capacità di relazionarsi con gli altri. Per affrontare questa sfida, abbiamo creato una pagina Instagram dedicata a fornire sostegno, risorse e una community accogliente per aiutare i giovani a ristabilire connessioni significative”.

“La nostra piattaforma mira a essere uno spazio inclusivo e aperto a tutti, dove i giovani possono condividere le proprie esperienze, trovare supporto reciproco e partecipare a eventi per favorire la socializzazione in un ambiente sicuro e confortevole”.

Inoltre il progetto è in totale espansione, si coinvolgono sempre più persone, sempre più realtà; “Ci hanno cominciato a scrivere locali nelle zone limitrofe della Regione, come alcuni locali in zona Fabriano (Marche), Arezzo e Viterbo, ci hanno fatto i complimenti riguardo l’iniziativa e ci hanno mandato gli eventi da loro organizzati e ci ha fatto piacere pubblicarli, la community è in grande espansione”.

In conclusione, “Festini Perugia” si conferma non solo come una guida essenziale per chiunque voglia scoprire la vibrante scena culturale della città e della Regione, ma anche come una comunità vivace e dinamica, pronta a accogliere e coinvolgere tutti coloro che desiderano esplorare e celebrare la bellezza e la diversità dell’Umbria ma che si propone come progetto in grande espansione che andrà a coinvolgere tutto il centro Italia.