Auto contro scooter in via Ostiense : deceduto 31enne

Un altro incidente mortale sulla Via Ostiense. E’ successo Questa mattina, poco dopo le 6:30, a scontrarsi uno scooter e un’auto all’altezza di Malafede. A causa del sinistro lo scooterista è deceduto sul colpo. A perdere la vita un ragazzo di soli 31 anni, italiano, che si trovava a bordo di uno scooter Benelli. Il giovane si è scontrato con un’Opel Meriva condotta da una ragazza italiana di 28 anni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per soccorrere la persona a bordo dello scooter, ma per il centauro non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo.

Presenti diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e la messa in sicurezza della strada.Chiuso il tratto della via del Mare da via Capitan Consalvo fino a via di Tor Boacciana, in entrambe le direzioni. Le ripercussioni sul traffico sono pesantissime, con lunghe code su Via Ostiense e strade limitrofe. Lunghe code si sono formate sia sulla via del Mare già a partire da Acilia in direzione Roma sin dai primi momenti dopo il sinistro ma anche sulla Pontina, strada utilizzata da molti automobilisti come alternativa per raggiungere Roma.