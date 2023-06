Sostenibilità e innovazione: ecco le coppe del Lega Volley Summer Tour

Nel corso della presentazione del Lega Volley Summer Tour 2023, l’evento organizzato da Lega Volley Femminile e Master Group Sport, sono state presentate le nuove coppe che verranno consegnate alle vincitrici della 17^ Supercoppa Italiana, della 23^ Coppa Italia e del 28^ Campionato Italiano. Un progetto che è nato prendendo spunto dal trofeo delle Beach Pro Tour Finals della FIVB e che ha l’obiettivo di unire lo sport con la sostenibilità, sensibilizzando tutti gli appassionati all’importanza della tutela delle spiagge del nostro territorio.

Le coppe del Lega Volley Summer Tour, dall’altezza di 37 centimetri per 1.1 kg di peso, sono state infatti realizzate in plastica 100% riciclata, in un percorso che ha unito diverse realtà, combinando insieme sostenibilità ed innovazione, due temi da sempre cari al Consorzio della pallavolo femminile italiana. L’idea degli uffici di Lega ha infatti beneficiato del disegno realizzato da Federico Fondacci di Bartoccini Premiazioni, ramo di Bartoccini Gioiellerie, sponsor della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che ha ripreso il nuovo logo della Lega esplodendolo nella sua forma tridimensionale. Il materiale è stato fornito da Kit Research, azienda italiana che produce bobine per stampa 3D con plastica 100% riciclata, con i colori che riprendono le tre competizioni: blu per la Supercoppa, rosso per la Coppa Italia e arancione per il Campionato. Indispensabile infine la collaborazione di Greta Galli, giovanissima esperta di informatica e robotica e influencer del mondo STEM, che ha da subito accolto il progetto con entusiasmo, realizzando i tre trofei sfruttando la stampa 3D con la tecnica FDM (Fused Deposition Modeling).