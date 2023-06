Rifiuti: Ama, per operazioni Tari a luglio rafforzati presidi di accoglienza cittadini

A partire dalla prima settimana di luglio, in considerazione degli invii delle fatture semestrali, saranno progressivamente rafforzati i presidi di accoglienza dei cittadini presso gli sportelli per la Tassa Rifiuti, ad iniziare da quello di via Capo d’Africa, prevedendo anche la presenza di guardie giurate di supplemento agli impiegati Ama che lavorano in accoglienza, front e back office. Lo comunica in una nota Ama Spa. Si evidenzia a tutti gli utenti che le operazioni Tari possono essere svolte anche da casa registrandosi nella sezione “La mia Tari” del sito di Ama. Attraverso questa modalità è possibile compilare e inviare ad Ama le comunicazioni di iscrizione, variazione, cessazione, la richiesta di agevolazione ambientale – compostaggio domestico o visualizzare le informazioni relative alla propria posizione contrattuale, lo stato dei pagamenti, i dati dell’immobile oltre che stampare la copia conforme dei documenti di pagamento.

Per le pratiche da svolgere presso gli sportelli fisici di via Capo D’Africa 23/b, piazzale Caduti della Montagnola 39 e via Giovanni Amenduni (Ostia) si ricorda che occorre prenotare l’appuntamento e la prenotazione si può fare sempre online. Tutte le informazioni generali sulle pratiche Tari possono essere richieste infine anche al contact center di Roma Capitale. Nel caso di specifiche richieste, la chiamata viene gestita da un operatore Ama.