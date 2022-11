Aprilia: incontri sullo sviluppo turistico

L’assessorato dedicato al terzo settore, con delega al Turismo, con lo scopo di promuovere il territorio nella sua totalità, di evidenziare le sue peculiarità e mostrarne le eccellenze ha varato una serie di incontri per gruppi tematici. I corsi seguiranno il seguente programma: 4 novembre ore 11.00 – con i rappresentanti delle strutture ricettive di Aprilia; 8 novembre ore 16.00 – con i tour operator di Aprilia; 10 novembre ore 16.00 – con l’associazione ristoratori di Aprilia e 6 dicembre ore 16.00 – con le associazioni di Aprilia. Gli incontri si svolgeranno all’interno dei locali del polo CulturAprilia di via Pontina. Il piano rincorre l’obiettivo di sostenere il territorio pontino e valorizzarne le eccellenze presenti in ambito culturale, artistico, storico, archeologico, sportivo ed enogastronomico.

Durante gli appuntamenti, alla presenza dell’assessore al ramo Alessandro D’Alessandro, verrà presentata agli operatori di settore la mappatura dell’intera municipalità apriliana realizzata dalla dottoressa Marinelli. “Questi incontri, spiega l’assessore alle Attività produttive D’Alessandro, avranno l’obiettivo di informare gli invitati relativamente a quanto già svolto con l’approvazione della mappatura territoriale da parte degli uffici amministrativi, condividendo gli spunti di riflessione che il documento fa emergere, nonché ricercare collaborazioni per gli sviluppi futuri degli interventi da mettere in campo per lo sviluppo turistico del Comune di Aprilia. Gli incontri sono aperti a tutti coloro che fanno parte del settore e che intendono approfondire ed essere coinvolti in prima persona per valorizzare la propria attività e quindi la città di Aprilia”. Nello specifico l’assessorato alle Attività produttive intende migliorare e qualificare i prodotti turistici esistenti, rafforzandoli e arricchendoli di nuove opzioni per aumentare l’interesse da parte del turista. Nel contempo creare nuovi prodotti turistici e nuove occasioni. Momenti di interesse che rispondano alle esigenze e richieste del mercato, aumentare arrivi e presenze con il coinvolgimento di imprese, produttori e gli operatori della filiera apriliana e pontina. Ampliare il raggio di azione sui mercati e costruire un sistema turistico integrato che sappia portare in alto il nome della città e valorizzare tutti le sue caratteristiche. Maggiori informazioni posso essere richieste all’indirizzo e-mail dmo.aprilia@gmail.com

