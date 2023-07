Siriana: il nuovo singolo è “Il nostro tempo” feat. Pierpaolo Capovilla

On air dal 30 giugno 2023 su tutte le maggiori piattaforme musicali “Il nostro tempo” feat. Pierpaolo Capovilla (testo e produzione artistica), il nuovo singolo della band Siriana, label e distribuzione Accannone Records/Believe, edizioni musicali ARIEL S.A.S.

Il nuovo brano della band fondata dall’attore Marcello Maietta rappresenta il singolo di lancio dell’album di debutto dei Siriana “NEORAMA”, in uscita il prossimo Settembre 2023.

Il brano “Il nostro tempo” racconta il malessere di vivere generato da un mondo elitario che è sempre più vittima del consumismo.

È facile perdersi quando i privilegi sono solo per pochi e le possibilità per i giovani sono sempre più ridotte, speso siamo imprigionati in trincee e rischiamo di accontentarci di una vita che non ci è mai appartenuta, accettando che siano altri a fare scelte al nostro posto. Il valore della vita non può equivalere ad un numero o ad un algoritmo, e per non lasciarsi andare alla deriva non basterà accontentarsi di premi di consolazione, così come denuncia Pierpaolo Capovilla nel testo della canzone scritta a quattro mani con il frontman Marcello Maietta.

Ogni canzone dell’album “NEORAMA”, sarà accompagnata da un lyrics video che vedrà la partecipazione di diversi personaggi ed interpreti, diretti dallo stesso Marcello Maietta, in collaborazione con il direttore della fotografia Elia Montefiori e dalla sceneggiatrice Sofia Alberghini.

Nel singolo “Il nostro tempo” il protagonista del video è lo stesso Pierpaolo Capovilla.

I lyrics video saranno disponibili direttamente sulla pagina ufficiale YouTube dei Siriana in contemporanea all’uscita del singolo su tutte le piattaforme digitali.

Come lo stesso Marcello Maietta, portavoce della band, dichiara: “con l’album “NEORAMA” (termine portoghese che indica “guardare il mondo dal suo interno”) vogliamo infondere nell’ascoltatore il coraggio di compiere un viaggio che lo possa portare a riscoprire se stesso. In un mondo in continua trasformazione, “Il nostro tempo” è il secondo singolo (dopo “Quel che resta di noi” uscito a Marzo 2023) per entrare sempre di più nelle sonorità dei Siriana e scoprire il Neorama di ognuno di noi.”

I Siriana, saranno live al Roma Summer Festival, il prossimo 23 Luglio 2023 alla cavea dell’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone in apertura ai dEUS, una delle band europee più importanti ed innovative degli anni ’90 (prevendite già disponibili al link: https://tidd.ly/3SWB0rP).

I Siriana sono una band alternative-rock italiana, caratterizzata da atmosfere operistiche malinconiche e fusioni digitali con sorprese di pura rabbia hard rock. Fondata e capitanata dall’attore italiano Marcello Maietta (voce e chitarra) e da Elia Martina (basso e sinth).

Il percorso artistico dei Siriana è nato nel 2018 (inizialmente con il nome “Brando”). Vincitori nel 2020 al Festival Internazionale del videoclip “IMAGinACTION” per il miglior videoclip italiano con il video della canzone “Come ti vorrei”. Nello stesso anno, vincono l’ambito riconoscimento per la “Miglior Performance Live” al Sanremo Rock Festival, sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, consegnato dal celebre produttore Ettore Diliberto della Universal Music.

I Siriana vantano numerose collaborazioni live, con rappresentanti di primo livello del panorama musicale italiano tra i quali, solo per citarne alcune, con il cantautore italiano Motta, con Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, con Francesco Pellegrini dei The Zen Circus.

Ascolta “Il nostro tempo” su Spotify:

https://open.spotify.com/track/5xb79V8EAdyHxlKyEP1iKW

Il Video Lyrics su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rypFLCbBQBo

Siti e social di riferimento dei Siriana:

Instagram: @siriana_official

Facebook: @sirianaofficial

YouTube: @sirianaofficial

Spotify: @siriana

Photo credits Siriana: Sofia Alberghini

Photo credits Pierpaolo Capovilla: Michele Piazza