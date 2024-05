Astrotarocchi 18 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 18 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete qualcosa arriva a chiarirsi, e le scelte hanno possibilita’ di trovare terreni fertili, iniziano a smuoversi in positivo le finanze, i prossimi giorni saranno impegnativi ma proficui

Toro state cercando di mantenere piu’ possibile l’armonia e state cercando di fare i passi giusti al momento giusto, e questo fara’ si che le cose andranno bene, i prossimi giorni sono frizzanti

Gemelli scavate a fondo, e ci troverete le risposte che cercate, si fa chiarezza su un evento, e si risolve, anche all’aiuto del destino questa faccenda, con soddisfazione arrivano notizie risolutorie

Cancro ci sono questioni che al momento non procedono, ma la notizia buona e’ che un ostacolo e’ bloccato e quindi facendo un’altra strada arrivate comunque a meta, la giornata e’ buona

Leone con un piano ben congeniato riuscite a costruire un ponte che da una riva all’altra vi portera’ a realizzare qualcosa, sicuramente un miglioramento generale, la giornata e’ di riflessione

Vergine rivalutate attentamente qualcosa che ad un analisi piu’ superficiale non e’ emersa, e’ li la chiave per ritrovare la serenita’ e forse anche la voglia di tornare a sorridere, che alcuni giorni, latita, scavate e troverete

Bilancia la sorte entra in azione e nonostante sembra che si giri dentro un labirinto troverete la strada giusta per uscirne fuori e inoltre anche ad uscirne bene, la giornata e’ tranquilla

Scorpione su qualcosa di antipatico accaduto in passato, c’e’ una possibilita’ che si chiarisca tutto, non e’ immediata la cosa ma si capira’, e comunque la giornata e’ buona

Sagittario attenzione questo fine settimana potreste avere dei battibecchi con qualcuno, cercate di sorvolare piu’ che potete cosi vi eviterete musi lunghi e discussioni, la giornata e’ un po’ tesa

Capricorno vorresti che la situazione economica fosse piu’ stabile, i primi mesi dell’anno non sono stati eccezionali ma sono in arrivo per voi miglioramenti generali, quindi tranquilli anche le finanze migliorano

Acquario fine settimana molto tranquillo, se incontrate amici ci saranno anche momenti molto divertenti, e’ all’insegna della leggerezza e della tranquillita’, la giornata di oggi e’ buona

Pesci arrivano notizie positive per voi prossimi giorni riguardo delle risposte che aspettate, appunto, arrivano e sono positive per voi, la giornata di oggi e’ buona



Buona giornata a tutti



