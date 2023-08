Astrotarocchi 26 Agosto 2023



-Ariete un po’ alti e bassi di umore sono in procinto di arrivare, ma per voi sara possibile evitarlo o con la compagnia di qualcuno con cui rilassarsi o piu’ semplicemente sviando il pensiero verso altre situazioni e passera’ piu’ velocemente

-Toro si risolve qualcosa d’importante per la vostra serenita’, e torna a splendere il sole quindi la fortuna torna a sorridere e anche voi ritroverete la voglia di fare, lasciate semplicemente che gli eventi accadano

-Gemelli qualcuno ha bisogno di una mano da voi, e per voi sara’ un po’ pesante la cosa, ma la generosita’ per voi, non ha peso, quindi lo farete senza troppo preoccuparvene, sara’ fatta chiarezza anche su qualcosa che non avete troppo compreso bene, nell’insieme il fine settimana scorre bene

-Cancro attenzione a non spendere troppo, c’e’ qualche piccola spesa imprevista in arrivo, e quindi serviranno piccole riserve non previste, meglio prevenire ed evitare per un po’ spese pazze

-Leone ci saranno conversazioni riguardo un problema o familiare o di lavoro e viene fatta una proposta, sembra che non sara’ cosi conveniente come si sperava, pensate bene prima di accettare

-Vergine arrivano notizie di cuore, forse scoprite qualcosa al riguardo di una persona a cui non pensavate proprio, nulla di male, anzi il contrario vi sorprendera’ in positivo

-Bilancia un po’ di confusione c’e’, ma piano piano se ne esce fuori , piu’ che confusione e’ indecisione su che strada percorrere ma appunto farete le vostre scelte e le farete giuste ci sono anche con belle gratificazioni e soddisfazioni in arrivo per voi

-Scorpione la giornata scorre senza troppe difficolta’, c’e’ voglia di spostarvi e facile che lo farete, forse c’e’ un incontro fra amici e persone con cui state bene, se cosi e’ divertitevi

-Sagittario di qui a poco arriva una bella sorpresa che vi portera’ fortuna e gioia, potrebbe essere il ritorno di qualcuno, o magari arrivano notizie che aspettate, insomma un bel momento e’ pronto ad arrivare

-Capricorno molto probabile che passerete dei bei momenti in famiglia dove vi ricaricate un po’ le pile, e sopratutto l’affetto ha un potere dirompente su tutto, quindi facile che si risolva anche un problema e allora si che sara’ un ottima giornata

-Acquario nuovi inizi sono in arrivo per voi, e dovrete coglierli, apriranno altre possibilita’, sia lavorative che di conoscenze, quindi occhi aperti, che la situazione si sta ribaltando, in meglio

-Pesci tutta la sofferenza si sta per trasformare in bene, ci sono novita’ per voi anche molto importanti, tutto quello che di buono avete fatto verra’ ripagato, magari sotto altra forma, ma arrivera’ a breve quindi su con il morale



Buona giornata