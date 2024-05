Il Circolo Scherma Anzio in mostra a Riccione: Bezzini stacca il pass per il campionato italiano U20

Nuovo weekend sempre a Riccione che vede impegnati gli atleti under 17 e 20 del Circolo Scherma Anzio nella prova Nazionale Gold Cadetti e Giovani. Gli schermidori che hanno rappresentato il Circolo sono stati Roberto Bezzini, Valerio Pace, Adriano Raguzzi, Lorenzo Cafarotti, Federico Mosconi e Matteo Di Noia, seguiti attentamente dall’allenatrice Giorgia Fontana.

Il 12 maggio, Adriano Raguzzi, Matteo Di Noia e Federico Mosconi si sono preparati a scendere in pedana per competere, ottenendo ottime prestazioni durante gli assalti e conquistando rispettivamente il 139º, 37º e 13º posto.

Il 13 maggio, invece, è stato il turno di Roberto Bezzini, Valerio Pace e Lorenzo Cafarotti, che hanno affrontato gli assalti con grande determinazione, ottenendo il 86º posto per Cafarotti, il 34º per Pace. Un ottimo 5º posto per Bezzini, che stacca direttamente il pass

per il campionato Italiano under 20.