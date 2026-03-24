Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner batte Michelsen e si qualifica per i quarti del Miami Open

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Marzo 2026
1 minuto di lettura

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner sbarca nei quarti di finale del “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi lo statunitense Alex Michelsen, 40esimo della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 7-6(4), dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Per il campione altoatesino, reduce dal trionfo a Indian Wells, si tratta del 20esimo quarto in un Masters 1000; l’azzurro ha inoltre vinto gli ultimi 28 set consecutivi nei Masters 1000, dal secondo turno di Parigi 2025: è un record senza eguali dal 1990, quando è stata introdotta questa categoria di tornei. “Il servizio mi ha aiutato tanto nei momenti importanti e nel tie-break, per andare avanti in questo torneo devo migliorare da fondo campo, però sono contento per come ho lottato – ha spiegato a fine match Sinner, che nel secondo parziale era sotto 5-2 – Devo alzare il livello, Alex è un grande avversario ed è stata una partita giocata punto a punto. Domani il giorno libero mi farà bene”. Per un posto in semifinale Sinner se la vedrà con il vincente del match tra il francese Terence Atmane, n.53 del mondo, e l’americano Frances Tiafoe, 20esimo della classifica Atp e 19esimo del torneo.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Del Prato (Fondazione Menarini) “Salute a rischio per gli inquinanti ambientali”

5 Marzo 2026

Grande successo per la Lucana Film Commission all’Isola del Cinema di Roma

25 Luglio 2018

Dal 21 al 23 settembre Pomezia Light Festival

14 Settembre 2018

Fine vita, Pd revoca incarico a Bigon: la consigliera decisiva per l’affossamento della ‘legge Zaia’

25 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno