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Corea del Sud fa flop, la domanda al ct: “Vi hanno avvelenato?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Siete stati avvelenati?”. La Corea del Sud perde 1-0 contro il Sudafrica nella terza giornata del Gruppo A dei Mondiali 2026 e rischia l’eliminazione. In sala stampa, il ct Hong Myung-bo deve rispondere alle domande di giornalisti sorpresi dalla prestazione negativa della squadra. “Siete stati vittime di un’intossicazione alimentare?”, chiede un giornalista. “Non è successo niente di simile – la replica del ct -. Questa, effettivamente, è stata la nostra prestazione peggiore”. 

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