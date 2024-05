SIL: a rischio chiusura 450 librerie del territorio metropolitano di Roma e del Lazio

Infatti, come se non bastasse, Il decreto del ministero per l’istruzione e il merito che ha stabilito i prezzi della scuola primaria per il corrente anno, non ha recepito quanto il governo stesso si era impegnato a fare con l’approvazione dell’o.d.g. proposto da esponenti della maggioranza di governo, consentendo così di reiterare in molti territori la messa a gara delle forniture dei libri o l’imposizione da parte dei comuni di sconti alla rete commerciale già fiaccata per gli aumenti dei costi fissi e la riduzione delle marginalità (oramai i testi della primaria sono acquistati con sconti medi sul prezzo ministeriale che oscillano dal 15/13 al 10 per chi lavora solo con il grossista).

Stiamo chiedendo, lo sottolinea il Presidente Ciarla, un impegno stringente alla Regione Lazio affinché ascolti il grido che viene dalle librerie e concretamente convochi un incontro per finanziare interventi a sostegno e al Comune di Roma un incontro per definire il rinnovo della Procedura concordata per i libri di testo.

Per il Sil Confesercenti di Roma e del Lazio, precisa il Presidente Guido Ciarla, occorre: