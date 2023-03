Settimana Mondiale del Glaucoma, tra il 12 ed il 18 Marzo 2023, è stata organizzata dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus.

La IAPB Italia – Onlus lancia l’allarme rispetto alla patologia del glaucoma. il 10 per cento con malattia accertata non si cura a sufficienza. Effettuati in tre anni ottomila controlli oculistici gratuiti nelle città italiane. Il 4 per cento dei visitati è ad altissimo rischio di essere affetto dalla malattia, senza averne il minimo sospetto, rischiando di perdere la vista. Per la settimana del glaucoma le iniziative di IAPB Italia in 85 città e per la prevenzione della popolazione un sito interamente dedicato: www.settimanaglaucoma.it.

Il glaucoma “una patologia silenziosa “, come definita dagli esperti, con pochissimi sintomi: metaforicamente cammina non visibile sott’acqua, silenziosa, per poi mordere all’improvviso.

Settimana Mondiale del Glaucoma

Su indicazione del Parlamento il Ministero della Salute ha finanziato uno screening per il glaucoma, le maculopatie e la retinopatia diabetica. È rivolto ad ottomila persone di età superiore ai 40 anni da realizzare nell’arco di tre anni in 54 città italiane. I dati rilasciati dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. riguardanti i primi risultati emersi dalla campagna “Vista in Salute” nella prevenzione delle malattie ottico-retiniche, sono inquietanti. Il presidente di IAPB Italia, Mario BARBUTO, dichiara che ci sono due evidenze emerse che destano maggiore preoccupazione. La prima riguarda il numero di persone convinte di essere sane ma che presentano allarmanti valori di pressione intraoculare. Compatibili con il glaucoma che quindi necessitano urgentemente di una approfondita visita oftalmologica. La seconda, anch’essa preoccupante, consiste che nel dieci per cento dei malati di glaucoma visitati, si presentano valori della pressione oculare non compensata, pur avendo già una diagnosi e una terapia.

Convegno Dibattito a Salerno

Ieri 14 marzo 2023 dalle ore 10:00 presso l’Istituto Professionale Alberghiero “R. Virtuoso” nella Sede Via Sandro Pertini-Salerno (Scuole Barra) si è tenuto un interessante incontro/dibattito sul tema “VIVI SENZA MACCHIA” – metti in chiaro la tua Vista!”, Dr. Eduardo SCOTTI moderatore.

Il dirigente scolastico Raffella PELLEGRINO ha aperto l’incontro/dibattito indicando le direttive a cui si attiene l’istituto di cui lei fa parte ed ha ricordato l’importanza del messaggio pedagogico insito proprio nella scuola, che assume una particolare importanza e valenza proprio in presenza delle categorie svantaggiate.

Successivamente l’intervento del Dr. Francesco SCOZIA, Oculista Responsabile del Centro di Consulenza Oculistica della Sezione Territoriale UICI di Salerno che ha illustrato le cause, le cure, la prevenzione.

Nell’intervento del Dr. Giuseppe MASTROROBERTO, Neurologo Primario della Unità Funzionale Neurologica dell’Ospedale “G. Da Procida” di Salerno, si sono approfondite ulteriormente cause, cure e prevenzione illustrate dal punto di vista neurologico.

Martedì 14 Marzo e Mercoledì 15 Marzo 2023

Martedì 14 Marzo nel cortile della Scuola dalle ore 10,00 alle ore 13,00 è stata collocata un’Unità Medica Mobile messa a disposizione dal “Centro Radiologico Verrengia” per permettere di effettuare dei controlli visivi gratuiti con esame della tonometria e del campo visivo attraverso i macchinari messi a disposizione dal Centro di Consulenza Oculistica della Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno.

Il 15 Marzo 2023 presso la Sede dell’Ambulatorio Oculistico del Centro di Consulenza UICI di Salerno in Via Aurelio Nicolodi 13, previa prenotazione ai numeri 089797256 e 089792933, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18: 00 si effettueranno VISITE OCULISTICHE GRATUITE per la prevenzione del Glaucoma.

Per citare nomi illustri colpiti da questa malattia occorre ricordare Andrea BOCELLI. Nato ipovedente a causa di un glaucoma congenito, qualche anno dopo a causa di una pallonata ricevuta in pieno volto divenne completamente cieco.

Conclusioni

Francesco SCOZIA ha espresso lo sforzo generale verso la prevenzione che è soprattutto più di informazione che di carattere sanitario, Giuseppe MASTROROBERTO ha inoltre aggiunto che il nervo ottico è il nervo sensitivo sensoriale per eccellenza molto delicato la cui integrità è fondamentale: va seguito e curato dalla nascita alla senilità per evitare che si sviluppino patologie neuro degenerative, oppure quelle tipiche della retina, che vadano ad alterare la normale visione. Raffella PELLEGRINO ha espresso l’impegno della scuola in questi progetti di prevenzione in accordo sia con l’ASL sia con l’UICI e con l’attenzione rivolta agli studenti disabili, tra cui attualmente uno ipovedente.

Il Presidente dell’UICI e della Sede dell’Ambulatorio Oculistico del Centro di Consulenza UICI di Salerno Dr. Raffaele ROSA ha rimarcato la fattiva collaborazione con l’Istituto Professionale Alberghiero “R. Virtuoso” organo dell’associazione civica. Molto importante parlare della patologia silenziosa ed importante come il glaucoma, soprattutto con i giovani.

La disabilità presenta molti ostacoli, quella visiva ne aumenta la difficoltà.

Arturo CAMPANILE

