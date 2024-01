Sassari, assalto a portavalori: sparatoria e fuga dei banditi, 5 feriti

(Adnkronos) –

Violento assalto a un furgone portavalori sulla Statale 131 nel Sassarese. Un commando è entrato in azione all'altezza del bivio per Siligo, vicino all'Eurospin, sbarrando la strada e bruciando alcuni mezzi per assaltare un portavalori della società Vigilpol. Il blitz è scattato verso le 8,20 e ci sono diversi feriti. Per ora ne risultano quattro a causa dei tamponamenti e un altro raggiunto da un colpo di arma da fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

