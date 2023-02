Serie A1 Cuneo non vince più, Firenze prosegue il filotto

Fisio fit

La Cuneo Granda S.Bernardo continua il suo digiuno di vittorie nel 2023: a fare festa al Palazzetto dello Sport di Cuneo è Il Bisonte Firenze, che vince in rimonta al tie-break. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca alla formazione allenata da Massimo Bellano, che nel debutto casalingo contro la sua ex squadra trova solo un punto. Per un set e mezzo è tutto facile o quasi per Cuneo, con il trio Kuznetsova-Gicquel-Szakmáry in temperatura. Dal time out per Parisi sul 14-8 del secondo set l’inerzia del parziale cambia e Firenze impatta sull’1-1. Nel terzo le gatte si scuotono e, trascinate da Szakmáry e Gicquel, tornano avanti. Sembra il preludio a un quarto set in cui chiudere i conti, invece le cuneesi si trovano sempre a inseguire. Per l’ottava volta in stagione, è ancora tie-break. Le gatte annullano diversi set point, ma devono cedere all’uno-due micidiale di Alhassan in attacco e a muro. Quinta vittoria consecutiva per Firenze, settimo k.o. di fila tra campionato e Coppa Italia per Cuneo. Il dinamico duo delle bisontine è sempre lo stesso, con Herbots e Nwakalor entrambe con 21 punti a referto e la belga che si prende il titolo di MVP, ma è importante anche il contributo di Graziani, che chiude con 7 muri (12 punti). In casa cuneese non bastano le grandi prestazioni di Kuznetsova, Szakmary e Gicquel, che combinano per 71 punti (5 ace per la russa, 2 per l’ungherese).

Il commento a fine partita di un’affranta Noemi Signorile: “Ci sono dei momenti in cui smettiamo di giocare: forse è paura di vincere, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto per far sì che non succeda più. Questa sera ci sono sicuramente tante cose positive, ma anche una grossa arrabbiatura per la sconfitta. Vincere aiuta a vincere, e noi non siamo abituate a farlo. Dobbiamo lavorare molto sulla continuità”.

Molto felice invece Emma Graziani: “Una bellissima partita combattuta da entrambe le parti. Nel tie-break la difesa ha fatto la differenza; rispetto ai primi set abbiamo tirato su un sacco e in questo modo siamo riuscite a contrattaccare. C’è grande soddisfazione per questa serie di vittorie consecutive”.

IL TABELLINO

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (25-18 22-25 25-19 20-25 15-17) – CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Szakmary 24, Cecconello 3, Gicquel 22, Kuznetsova 25, Hall 10, Signorile 1, Caravello (L), Caruso 3, Diop. Non entrate: Magazza, Gay (L), Klein Lankhorst, Drews. All. Bellano. IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 3, Sylves 4, Malinov 4, Herbots 21, Graziani 12, Nwakalor 21, Panetoni (L), Alhassan 4, Knollema 3, Guiducci 1, Kosareva, Lotti. Non entrate: Lapini (L). All. Parisi. ARBITRI: Papadopol, Cappello. NOTE – Spettatori: 1510, Durata set: 25′, 29′, 28′, 27′, 21′; Tot: 130′. MVP: Herbots.

Top scorers: Kuznetsova S. (25) Szakmary G. (24) Gicquel L. (22)

Top servers: Kuznetsova S. (5) Szakmary G. (2)

Top blockers: Graziani E. (7) Nwakalor S. (4) Szakmary G. (2)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 52 (18 – 1); Savino Del Bene Scandicci 48 (15 – 4); Vero Volley Milano 45 (15 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 39 (13 – 6); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 5); E-Work Busto Arsizio 28 (9 – 10); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 10); Volley Bergamo 1991 28 (9 – 10); Il Bisonte Firenze 26 (9 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 18 (6 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 12 (4 – 15); Wash4green Pinerolo 10 (3 – 16); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 17).

