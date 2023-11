Milano, scritte e minacce contro gli ebrei: “Per voi forni e camere a gas”

(Adnkronos) – Cresce l'antisemitismo a Milano: aumenta il numero delle scritte di minacce mentre si infiamma il conflitto tra Israele e Palestina. La prima intimidazione, accompagnata dal disegno di una stella di David, è spuntata il 16 ottobre (è stata resa nota solo oggi, ndr) in quello che è considerato il quartiere ebraico a Milano. In via San Bon, all'interno di un bagno di del Centro diagnostico, "sono state rinvenute delle scritte del seguente tenore: 'Prima Hitler poi Hamas per voi ebrei forni e camere a gas', seguite da una stella di David" fanno sapere i carabinieri che indagano con il Nucleo Informativo e il pool dell'antiterrorismo della procura. Qualche giorno dopo, il 19 ottobre, si è verificato un altro episodio simile in via Soderini dove all'interno di un bagno di un locale è stata trovata la scritta 'Viva Hamas ebrei vi facciamo saltare tutti'. Si tratta di alcune delle minacce che stanno confluendo in un fascicolo nelle mani del pool dell'antiterrorismo coordinato dal procuratore Marcello Viola. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

