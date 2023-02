Lazio Women: con la Ternana la sfida della stagione, dove vederla

Fisio fit

Guardando la classifica sapevamo che sarebbero arrivate settimane di attesa come questa. La Lazio aspetta la Ternana in una gara importantissima che dirà moltissimo sulla stagione delle biancocelesti fino ad ora. Le ragazze di Melillo sono a tre punti dalla squadra capitolina e non hanno affatto voglia di fermarsi: una squadra attrezzata che è intervenuta massicciamente sul mercato quest’estate segnando diverse sorprese. E chissà se qualcuno avrebbe pensato che Lazio-Ternana sarebbe stata la sfida delle ex; di Camilla Labate, ma sopratutto di Martina Santoro, che ha rescisso il suo contratto in biancoceleste quest’estate dopo una vita a Roma e con non poca difficoltà.

La Lazio ritroverà anche Deborah Salvatori Rinaldi, vecchia conoscenza dello scorso anno, quando l’attaccante abruzzese, con la maglia del Pomigliano, siglò le due reti che condannarono le ragazze (all’ora alla prima di Catini) alla sconfitta in rimonta. Ora la situazione è diversa: la Lazio è in testa e le altre rincorrono, anche se è fondamentale una vittoria domenica per staccare la Ternana e tenere a bada un Napoli minaccioso.

La gara è programmata domenica alle 14.30 e, oltre a poter assistere dal campo di Formello, i tifosi potranno vederla in TV e streaming dalla piattaforma ElevenSport.