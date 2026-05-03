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Serie A, oggi Juve-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A: oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri ospitano il Verona allo Stadium in una delle sfide della 35esima giornata di campionato. Con un successo contro i gialloblù, già retrocessi, la squadra di Spalletti metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Juve-Verona, in campo alle 18:  

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. All. Spalletti 

VERONA (3-5-2) Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco 

La partita di Serie A Juve-Verona sarà visibile in diretta tv su Dazn, ma anche su Sky Sport ai canali Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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