Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti

(Adnkronos) – Nuovi raid della Russia sull’Ucraina. In un attacco con drone russo, che ha colpito “un veicolo aziendale” nella città di Kherson nel sud del Paese, “un uomo non identificato ha riportato ferite mortali”. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare di Kherson, Iaroslav Chanko. In seguito all’attacco, avvenuto nelle prime ore del mattino, quattro persone sono state ricoverate in ospedale. Secondo un’analisi dell’Afp, ad aprile Mosca ha lanciato un numero record di 6.583 droni a lungo raggio contro il territorio ucraino, intensificando i bombardamenti.

Il capo dell’Amministrazione militare regionale di Odessa ha riferito che le ostilità proseguono con attacchi diretti a infrastrutture civili e portuali nel territorio di Odessa. Due i morti e cinque le persone rimaste ferite. Droni hanno colpito tre edifici residenziali. Anche le infrastrutture e le attrezzature portuali sono state compromesse. Le squadre di soccorso hanno provveduto all’estinzione degli incendi.

Il ministero della Difesa russo ha riferito dal canto suo di aver abbattuto nella notte 334 droni ucraini, intercettati in diverse regioni, anche lontane dal fronte, tra cui quelle attorno a Mosca e San Pietroburgo, oltre che nella penisola annessa della Crimea. Nella regione di Leningrado sarebbero stati distrutti 59 velivoli senza pilota.

Mentre non si registrano vittime, il conflitto prosegue senza progressi diplomatici: Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno della vittoria sovietica sulla Germania nazista, proposta che Kiev ha dichiarato di stare esaminando.

In ogni caso la Giornata della vittoria sarà celebrato in scala ridotta quest’anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini. Le tradizionali parate militari non saranno limitate solo a Mosca e San Pietroburgo, come è stato già annunciato, ma in diverse altre località del Paese. In alcuni casi, l’evento sarà addirittura cancellato.

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