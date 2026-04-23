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Juventus, ansia Yildiz: ci sarà contro il Milan?

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Aprile 2026
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(Adnkronos) – L’infortunio di Kenan Yildiz tiene in ansia la Juventus. L’attaccante bianconero è alle prese con un problema fisico che lo mette in dubbio per il big match contro il Milan, valido per la 34esima giornata di Serie A e a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions League. 

Yildiz ha infatti riportato nei giorni scorsi un’infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori nell’ultima partita vinta contro il Bologna per 2-0 all’Allianz Stadium. Le sue condizioni però non sembrano preoccupare Spalletti, che potrebbe ritrovarlo in vista del big match di San Siro. 

Yildiz, dopo un lavoro personalizzato, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e si candida a partire titolare contro il Milan. L’esclusione dalla sfida con il Bologna è stata infatti precauzionale, con Spalletti che non ha voluto rischiarlo in vista del rush finale per conquistare un posto nella prossima Champions League. 

 

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