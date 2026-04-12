Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Como-Inter – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, i nerazzurri affrontano il Como – in diretta tv e streaming – nel posticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal successo nell’ultimo turno contro la Roma, mentre gli uomini di Fabregas sono reduci dal pareggio contro l’Udinese.  

 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Inter ospiterà il Cagliari a San Siro mentre il Como sfiderà il Sassuolo in trasferta. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Stesa di camorra a Pomigliano D’Arco, raffica di proiettili contro due appartamenti

26 Novembre 2023

Roma-Lido, ancora problemi di accessibilità: bloccati 13 ascensori su 30

1 Dicembre 2021

Vannacci, Crosetto: “Grave fuga di notizie. Licenza? Chiesta a novembre”

4 Dicembre 2023

Sciopero Ita 8 gennaio 2024, cancellati 20 voli nazionali

7 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno