Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Libano, Unifil: “Idf speronano mezzi italiani con carro armato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Unifil, la forza Onu di interposizione in Libano, ha dichiarato che un carro armato israeliano ha speronato dei veicoli dei caschi blu nel sud del Paese, dove Israele e Hezbollah sono in guerra da settimane. Stando a quanto si apprende, i mezzi speronati sarebbero italiani, ma al momento non è chiaro se l’incidente sia stato intenzionale o accidentale. 

“Oggi, in due occasioni, soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno speronato veicoli Unifil con un carro armato Merkava, causando in un caso danni significativi”, si legge in un comunicato ufficiale. Le Idf hanno anche bloccato una strada a Bayada, nel sud del Libano, “utilizzata per accedere alle posizioni Unifil”, prosegue il testo. 

“Nell’arco dell’ultima settimana, i soldati israeliani hanno sparato ‘colpi di avvertimento’ nell’area, colpendo e danneggiando veicoli Unifil chiaramente identificabili. In un caso, un ‘colpo di avvertimento’ è atterrato a un metro da un casco blu che era sceso dal suo veicolo”, aggiunge il comunicato. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, weekend ricco di eventi tra feste patronali, concerti e musei gratis: ecco tutto il programma del fine settimana

30 Settembre 2017

Navalny, fiaccolata in Campidoglio: contestata la Lega al grido di “vergogna, via via”

19 Febbraio 2024

Sanremo 2024, Giovanni Allevi commuove il Festival: “Suono con la mia anima”

7 Febbraio 2024

Pelé è morto

29 Dicembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno