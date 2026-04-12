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Sinner, la domanda su inno italiano lo ‘imbarazza’ a Montecarlo: “Si canta, no?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘imbarazzato’ a Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato dopo aver battuto Carlos Alcaraz in finale, trionfando in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-3 e tornando al numero 1 del ranking Atp. In conferenza stampa però una domanda ha fatto ‘stranire’ Sinner. 

Un giornalista ha infatti chiesto all’azzurro se avesse cantato l’inno italiano durante la cerimonia di premiazione, come mostrato chiaramente dalle immagini, e se avesse avuto un significato particolare per lui.  

La risposta di Sinner è stata piuttosto imbarazzata: “Sì, l’ho cantato. L’inno normalmente si canta, no?”, ha risposto l’azzurro visibilmente sorpreso per la domanda, provocando le risate del resto della sala stampa, “sono felice, dico sempre che sono molto orgoglioso di essere italiano. Ho sentito il supporto italiano, specialmente in questo torneo”. 

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