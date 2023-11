Schifani: “Investimento di Webuild è la conferma dell’attrattiva della Sicilia”

(Adnkronos) – "Il Gruppo Salini ha deciso di investire in Sicilia al di là della realizzazione del Ponte. La Sicilia si dimostra essere attrattiva di investimenti industriali di altissimo livello. Riscontriamo l'interesse fa parte di grossissimi gruppi industriali ad investire e realizzare in Sicilia. Da parte nostra la Regione Siciliana e il mio governo, faranno di tutto per velocizzare procedure e richieste di investimento perchè questa è la nostra filosofia. Oggi è una bella giornata per i siciliani più che per iu Governo". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ai giornalisti a Belpasso, nel catanese, a margine dell'avvio da parte di Webuild Spa della fabbrica dei conci Roboplant che serviranno per i 38 chilometri di gallerie del raddoppio ferroviario Giampilieri- Fiumefreddo di Sicilia in corso di realizzazione. All'iniziativa hanno preso parte l'ad di Webuild Spa Pietro Salini e il presidente di Rete ferroviaria italiana Dario Lo Bosco. Prima nel suo genere in Italia, la fabbrica sarà in grado di produrre un concio ogni sette minuti, tempo che scenderà a regime a 4 minuti nella seconda fabbrica che sorgerà in consorzio con Pizzarotti e Ghella a Dittaino. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

