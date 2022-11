Berlusconi assolto a Roma nel processo Ruby ter

La notizia dell’assoluzione nel processo Ruby ter, a Roma, del presidente Berlusconi “dall’ennesima accusa, frutto di un teorema giudiziario che si sta inesorabile sgretolando, è motivo di grande gioia. A nome nostro e di tutti i parlamentari di Forza Italia, esprimiamo soddisfazione perché ancora una volta è stata ristabilita la verità dei fatti”. Lo dichiarano in una nota i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. “Non possiamo però nascondere né tacere una profonda amarezza. E’ infatti inaccettabile – proseguono i due parlamentari – che un processo fondato sul nulla, come dimostra la richiesta di assoluzione avanzata dallo stesso pubblico ministero, abbia non solo sperperato energie e denaro pubblico degni di miglior causa, ma sia stato utilizzato, come tutti gli altri processi, solo per cercare di distruggere l’immagine del leader di partito che negli ultimi 28 anni è stato il più votato dagli italiani. Auspichiamo che, attraverso una grande riforma della giustizia, non possa più accadere che una parte, per fortuna minoritaria, della magistratura usi le inchieste per cambiare il corso della storia politica di questo Paese”.

i due capigruppo fa eco il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. “E’ una buona notizia per tutti. Non avevamo dubbi sulla sua innocenza. La decisione della magistratura ristabilisce la verità”, ha scritto su Twitter.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...