Scherma: ancora un podio per gli atleti del Circolo Scherma Anzio

Sabato 13 Gennaio in Umbria si sono svolte le gare per il Circolo Scherma Anzio, i partecipanti a questa gara sono stati Giuseppe Iadaresta, Lorenzo Boschi, Leonardo Trovini, Martina Erbetta, Emma Vittoria Baroni, Elettra Colacino, Beatrice Amati. Ben 3 atleti del Circolo Scherma Anzio sono riuciti a salire sul podio. Lorenzo Boschi secondo, Giuseppe Iadaresta terzo ed infine Lorenzo Trovini che per la prima volta arrivare tra i primi tre. Il traguardo che hanno raggiunto questi atleti è stato soddisfacente sia a livello visivo che sportivo facendo si che ancora un volta il Circolo Scherma Anzio sia protagonista nel panorama schermistico del litorale romano.