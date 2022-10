Nettuno: la polizia di Stato lancia campagna contro le truffe agli anziani

La capillare campagna di informazione e sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani predisposta dalla questura di Roma è proseguita questa settimana nelle sale del Forte Sangallo a Nettuno dove ieri pomeriggio sono state ribadite le principali regole di prevenzione da attuare per proteggersi dall’insidioso rischio delle truffe ai danni di cittadini della terza età. Agli anziani sono stati distribuiti dei dépliant sui rischi e sulle modalità più frequenti utilizzate dai truffatori, con i consigli della polizia di stato per non essere raggirati. È stata evidenziata inoltre l’importanza di contattare il numero unico di emergenza, il 112, in caso di necessità e ribadito l’invito a non esitare a contattare le forze dell’ordine per qualsiasi dubbio o necessità, soprattutto se avvicinati da estranei che avanzano richieste di denaro. La campagna di sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani proseguirà incessante e in modo capillare su tutto il territorio della capitale e della provincia.

