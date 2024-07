Morto Pino D’Angiò, il cantante di “Ma quale idea”, aveva 71 anni

MANDURIA (ITALPRESS) - "Il mercato del lavoro in questo momento ci consegna una situazione positiva perché abbiamo un aumento del numero degli occupati, un aumento dell'occupazione a tempo indeterminato, una conversione dei contratti a termine in tempo indeterminato. Questi sono i dati". Lo ha detto Marina Calderone, ministro del Lavoro, a margine della sesta edizione […]

ROMA (ITALPRESS) - Convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica” promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti con main partner Renexia: a Roma martedì 9 luglio, ore 10, presso Palazzo Rospigliosi e in diretta su Radio Radicale, con event partner NextEnergy Group. Saranno presentate best practice italiane di sistemi e progetti fotovoltaici ed agrivoltaici. […]

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “La priorità sarà sicuramente quella di rivedere il Green Deal, che in questi cinque anni ha portato avanti obiettivi condivisibili, ma non è certamente condivisibile l’applicazione materiale". Lo afferma Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega eletta per un secondo mandato, in merito alle priorità della nuova legislatura. xf4/sat/gsl