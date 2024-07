Riequilibrio energetico e Sciamanesimo

Oriente e Benessere Accademia delle Arti ha ideato ed organizzato una giornata all’insegna del Riequilibrio Energetico e lo Sciamanesimo.

Lo sciamanesimo o sciamanismo, è una delle più arcaiche pratiche di guarigione dell’anima e riequilibrio energetico riscontrabile nel genere umano. Per uno sciamano “Medicina” non ha nulla a che vedere con un farmaco o una sostanza, Medicina significa potere, intento, forza vitale, connessione, completezza e integrità, è vedere la connessione tra tutti gli esseri e tutte le cose. Medicina è ritrovare la profondità di sé stessi, riscoprendo lo spazio del divino e del sacro immortale dentro di noi. Ognuno è portatore di “Medicina” e può fare della sua vita una buona Medicina perchè essa è è l’energia che si estende in amorevolezza verso l’altro, e tutto ciò che sostiene l’uomo, ogni cosa che guarisce il corpo, la mente, lo spirito è Medicina.

Caccia Sciamanica – Domenica 14 luglio 2024

dalle ore 17.30 fino alle 19.00

Location: Laghetto Granieri e/o Tor Caldara

Che cos’è la Caccia Sciamanica?

Raccoglieremo gli oggetti necessari per il laboratorio del Pendolo. La Caccia Sciamanica così denominata è una pratica che rientra in quello che noi chiamiamo – l’Arte Sciamanica per la crescita Spirituale. Ci recheremo in un luogo della Natura (Mare o Bosco lo capiremo con il Pendolo). Secondo la pratica Sciamanica dei nativi Indiani d’America segue una sorta di canto (sussurro) ringraziando l’Albero Guardiano del Bosco prenderemo da quel luogo ciò che ci serve per la Costruzione del Pendolo personalizzato che seguirà dopo alle ore 19.00. Pietre, foglie, legni, conchiglie e pietre hanno un valore energetico molto importante. La partecipazione è gratuita dalle ore 17.30 in poi. Raccolto il materiale ringrazieremo il luogo che ci ha ospitato ed andremo in sala dove troverete un tavolo con il necessario per la costruzione del Pendolo personalizzato.

Costruzione Pendolo Sciamanico – dalle ore 19.00 fino alle 20.30

Location: Sala Lavinia

Contributo: € 15 a persona

Costruisci il tuo Pendolo Sciamanico

Dopo la Caccia Sciamanica il gruppo formato da noi stesse tornerà in Sala per la Costruzione del Pendolo Sciamanico con un contributo consapevole di € 15 a testa.

Troverete il tavolo allestito con tutto l’occorrente per costruire manualmente il vostro PENDOLO SCIAMANICO PERSONALIZZATO. Dopo la costruzione dei pendoli andremo a misurare con i Quadranti Radionici ed eventualmente a caricare e capire come dovrà essere “ripulito nel tempo” per una buona interpretazione di quello che andrete a domandare. Un’ottima attività creativa e spirituale per prendere sempre più confidenza con la Radiestesia e le forze della natura. A cosa serve il Pendolo Sciamanico? Per Riequilibrio Energetico, come elemento di connessione diretta con la natura, il bosco, il mare.

Info e prenotazioni: +39 3289712092

Oriente e Benessere Accademia delle Arti