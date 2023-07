SANTA MARINELLA: PALAZZO MORESCO E’ IL NUOVO BOUTIQUE HOTEL LBGTQ+

La “perla del Tirreno” da ieri ha una perla in più: Palazzo Moresco, il nuovo boutique hotel di Santa Marinella con affaccio sull’acqua cristallina della spiaggia privata. Porta la firma del gruppo turistico internazionale Sonders&Beach ed è perfetto per i cultori dell’Art Nouveau. Chic e riservato, intorno ha tutto: mare limpido, ceramiche in stile Moresco e giardino con numerose palme. Spicca anche una altana da cui godere dell’incantevole panorama sul mare. Ovunque si respira la storia della cittadina, nota come “la perla del Tirreno”. Chi cerca insediamenti di epoca etrusca li trova. Trova anche due castelli del X secolo e il porticciolo turistico. Ma chi cerca pace ed eleganza, ha fatto centro varcando i cancelli di Palazzo Moresco.

Ogni sera grazie alla partnership con SpeakEasy Events, si può prenotare per l’aperitivo dalle 19 alle 21, mentre la domenica è la volta del brunch, sempre su prenotazione (ore 12.30-15.30). A questo si aggiunge un calendario di eventi dal vivo nei week end. Sono poi complementari a Palazzo Moresco una serie di servizi, tra cui corsi privati di Hata Yoga al tramonto sulla spiaggia, le lezioni per sport acquatici, le gite in barca e i tour nei siti etruschi limitrofi. Dove la storia sfocia nella modernità è nell’inclusione, essendo un boutique resort LGBTQ+ Welcoming. “Il turismo LGTBQ+ oltre all’importanza dal punto di vista economico e dell’indotto che può apportare ad una meta turistica, è in grado di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini che potranno vivere in un contesto attento alla diversità e pronto a dargli valore”, ha dichiarato Alessio Virgili, ceo di Sonders&Beach.