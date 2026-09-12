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Gp Misano, Bezzecchi show e pole position da record: la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È Marco Bezzecchi a prendersi la scena nelle qualifiche della MotoGp a Misano oggi, sabato 12 settembre. Il pilota dell’Aprilia conquista la pole position del Gp di San Marino con un super 1:29.982, nuovo record della pista. Alle sue spalle scatteranno Marc Marquez e Fermin Aldeguer, che completano la prima fila. 

La seconda fila sarà aperta da Fabio Di Giannantonio, seguito da Jorge Martin e Luca Marini. Alex Marquez chiude in nona posizione, mentre Francesco Bagnaia è soltanto quattordicesimo. Alle 15 i piloti torneranno in pista per la gara sprint, con i primi punti del weekend in palio.
 

 

Ecco la griglia di partenza del Gp di San Marino di domani, domenica 13 settembre:  

1 Marco Bezzecchi (Aprilia)
 

2 Marc Marquez (Ducati)  

3 Fermin Aldeguer (Ducati)  

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

5 Jorge Martin (Aprilia) 

6 Luca Marini (Honda)  

7 Pedro Acosta (KTM)  

8 Franco Morbidelli (Ducati)  

9 Alex Marquez (Ducati)  

10 Raul Fernandez (Aprilia)  

11 Johann Zarco (Honda)  

12 Pol Espargaro (KTM)  

13 Fabio Quartararo (Yamaha) 

14 Francesco Bagnaia (Ducati)
 

15 Diogo Moreira (Honda)  

16 Enea Bastianini (KTM)  

17 Joan Mir (Honda)  

18 Jack Miller (Yamaha)  

19 Brad Binder (KTM)  

20 Alex Rins (Yamaha)  

21 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)  

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