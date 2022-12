Ron DeSantis probabile candidato repubblicano USA

Acquista sempre più peso la candidatura repubblicana di Ron DeSantis in vista delle elezioni presidenziali USA del 2024 Il 44enne governatore della Florida, rieletto quest’anno, ha sconfitto il suo avversario democratico Charlie Christ con un margine larghissimo del 19,4%, inducendo la stampa a parlare di una “vittoria a valanga”.

Grande merito di DeSantis è essere riuscito a staccarsi da Donald Trump, che si è pure lui candidato alle prossime presidenziali. I suoi uomini hanno però subito ovunque pesanti sconfitte, causando quindi una drastica riduzione del suo potere all’interno del Grand Old Party (i repubblicani).

In effetti la stella politica del tycoon di New York sembra ormai tramontata definitivamente, e il suo celebre slogan “Make America Great Again”, suo cavallo di battaglia nelle elezioni che lo condussero alla Casa Bianca nel 2017, non ha più presa sull’elettorato.

Sulle sue spalle pesa il macigno dell’atteggiamento ambiguo da lui tenuto durante l’assalto al Campidoglio del gennaio 2021, quando non condannò gli atti di violenza compiuti dai manifestanti che s’ispiravano direttamente al suo nome. Nonché la vicinanza a sette esoteriche e complottiste di estrema destra come QAnon.

DeSantis è stato molto abile nello smarcarsi dall’ex presidente, pur senza attaccarlo in modo diretto. Non ha mai flirtato con la destra estrema e ha invece cercato di recuperare la tradizione conservatrice classica del Partito repubblicano, rimettendo così in gioco l’ala centrista che Trump aveva totalmente emarginato.

DeSantis ha inoltre fama di abile amministratore, essendo riuscito a tagliare le spese nello Stato della Florida e raggiungendo un avanzo di bilancio record.

Dal punto di vista politico non si discosta molto dallo stesso Trump, essendo nettamente contrario alla cancel culture e a tutte le espressioni del politically correct. A differenza del tycoon newyorkese, tuttavia, adotta un approccio meno urlato e più pacato, riuscendo così ad attirare anche fasce consistenti di elettori democratici moderati. Proprio per questo il Partito democratico lo considera pericoloso.

Gioca a suo favore anche l’età, 44 anni contro i 76 di Trump. Nel caso l’80enne Joe Biden dovesse di nuovo essere il candidato democratico alla Casa Bianca, DeSantis potrebbe anche in questo caso far leva sul fattore dell’età. Ecco perché i democratici sono alla ricerca di un esponente giovane da contrapporgli.

Mette pure conto notare che, in caso di vittoria, DeSantis sarebbe il primo presidente USA di origine italiana, giacché tutti i suoi antenati provenivano da Campania e Abruzzo. Ha già ricevuto l’appoggio di figure di spicco del mondo economico e finanziario, tra i quali Elon Musk e Rupert Murdoch (quest’ultimo, in precedenza, grande sostenitore di Trump).

La corsa per la Casa Bianca è ancora lunga ma, senza alcun dubbio, DeSantis ha molte carte per vincerla. Tra i repubblicani nessuno sembra in grado di dargli fastidio, mentre potrebbe avere problemi se in campo democratico si manifestasse un politico giovane e dotato di carisma.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...