Romeo e Giulietta: l’amore fa schifo ma la morte di più

Domenica 11 dicembre il palcoscenico dell’Altrove Teatro Studio accoglie, in prima assoluta, ROMEO E GIULIETTA- L’AMORE FA SCHIFO MA LA MORTE DI PIU’ con Beppe Salmetti e Simone Tangolo, diretti da Cecilia Ligorio.

Un cabaret poetico? Un concept album degenerato? No, è più semplice ancora. È un po’ di tempo trascorso con un amico. È probabile che il tempo di un’oretta e poco più non sia sufficiente per rispondere alla spinosa domanda che tutti, immancabilmente, ad un certo punto della vita ci poniamo: Che cosa è l’amore? Tuttavia il tempo a nostra disposizione sarà abbastanza per ammettere che ne siamo tutti, in qualche maniera, vittime.

In scena troviamo due attori, due amici, due persone innamorate che soffrono della condizione disumana dell’amore non corrisposto. Che cercano di venirne a capo. Che cercano di capire cosa succeda al loro corpo, alle loro menti, alla loro percezione del mondo quando l’amore arriva. Che si attaccano a quel che possono per uscirne vivi, anche alla letteratura. Che poi questi due, non sono solo due! La storia di Romeo e Giulietta, il loro amore, non investe solo loro. Intorno ai due amanti si muovono, ridono, piangono e soffrono tanti altri personaggi a loro volta sconvolti dall’amore. Romeo e Giulietta li conoscono tutti ma perché non parlare del Povero Paride? Di certo non meno vittima. Ma anche Mercuzio, Tebaldo, Benvolio…

INFO

Domenica ore 20

ALTROVE TEATRO STUDIO

Via Giorgio Scalìa, 53

ipensieridellaltrove@gmail.com

MP 351 8700413

www.altroveteatrostudio.it

