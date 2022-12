Roma: Rocca (Fd’I), su traffico e mobilità giunta Gualtieri colpisce i cittadini

Sul traffico e la mobilità a Roma “la giunta Gualtieri prosegue come i suoi predecessori in un’unica direzione, ossia quella di colpire indiscriminatamente i cittadini costretti ad utilizzare la propria vettura. Introdurre provvedimenti restrittivi e vessatori senza una realtà alternativa non ha senso”. È quanto dichiara in una . “L’attuare provvedimenti come il prolungamento dell’orario della ztl, l’Ecopass, l’interdizione a circolare nell’anello ferroviario e quant’altro si possono realizzare solo dopo aver creato un sistema del trasporto pubblico, capillare ed efficiente – aggiunge Rocca -. Oggi inveve abbiamo interi quadranti della città mal collegati, metropolitane che si fermano un giorno sì e l’altro pure, per non parlare del calvario della Roma-Lido e della Roma-Viterbo. Quindi attuare provvedimenti così restrittivi che peraltro non rappresentano una novità, senza aver risolto prima i problemi del trasporto pubblico, non è un’azione di buon governo a tutela dell’ambiente, ma è semplicemente uno spot elettorale e la via più facile a danno di migliaia di cittadini che per molte ragioni devono utilizzare la propria vettura e che non devono essere trattati come dei criminali”, conclude. (Com)