Roma, Mennuni (Fdi): Carcere per chi molesta le donne

Troppi gli episodi di violenza che si stanno verificando a Roma. Solo pochi giorni fa, in pieno centro storico un tentativo di stupro nei confronti di una donna: episodio gravissimo che va condannato a gran voce. C’è ancora molta strada da fare: la legislazione in merito va modificata, i colpevoli vanno tenuti in carcere non lasciati liberi di colpire nuovamente. L’uomo non può prevaricare su una donna usando la forza. In Parlamento una delle prime azioni che porteremo avanti sarà di impedire che chi commette reati così odiosi possa tornare il giorno dopo in libertà.>> E’ quanto dichiara Lavinia Mennuni, candidata nel Collegio uninominale del Senato Roma Centro, Consigliere Fdi di Roma Capitale.

