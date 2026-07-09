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Cronaca

Polestar, aspettando la 4 Suv chiude il primo semestre con vendite +0,4%

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Continua la crescita di Polestar: il marchio elettrico del gruppo Geely ha infatti chiuso il primo semestre del 2026 con un record di vendite retail di 30.423 vetture, il miglior risultato mai registrato dall’azienda nel periodo e un aumento dello 0,4% sullo stesso periodo del 2025. Nel secondo trimestre le vendite retail sono state pari a 17.296 unità. Un contributo è arrivato anche dal nostro paese dove il primo semestre del 2026 ha visto una crescita annua del 58% che – spiega Elettra Benelli, Managing Director per l’Italia – “conferma il ruolo sempre più strategico dell’Italia all’interno del percorso di sviluppo di Polestar in Europa e riflette la crescente fiducia dei clienti nel nostro brand”. 

Per il ceo di Polestar Michael Lohsceller, “raggiungere vendite record nel primo semestre dell’anno, nonostante le difficoltà normative e le sfide di mercato, rappresenta un risultato significativo. Continuiamo a registrare progressi su tutti i fronti, ottenendo una solida crescita in diversi mercati chiave, in particolare nel Regno Unito, in Germania, in Corea del Sud e nella regione Iberica.” “Prosegue inoltre l’espansione della nostra rete di vendita al dettaglio, che oggi conta 235 punti vendita, con una crescita del 39% rispetto allo scorso anno. Restiamo concentrate sulla realizzazione dei nostri obiettivi di business, mentre ci avviciniamo a un’importante fase di lancio di nuovi modelli nei prossimi mesi. A breve inizieremo le prime consegne di Polestar 5, mentre la produzione di Polestar 4 SUV è già iniziata con le prime consegne previste nel corso del quarto trimestre.” 

Il marchio ha infatti annunciato l’apertura degli ordini a partire dal 2 settembre per un modello che che nasce sulla scia del successo di Polestar 4 coupé e aggiunge un ulteriore livello di praticità e versatilità grazie a una maggiore capacità di carico e a soluzioni studiate per adattarsi a ogni esigenza di viaggio. “Polestar 4 – spiega Lohscheller – si è rapidamente affermata come uno dei modelli preferiti dai nostri clienti e abbiamo registrato un forte interesse da parte di chi ricerca un design distintivo e prestazioni elevate senza rinunciare alla praticità”. Il modello – prodotto a Busan, in Corea del Sud – propone una nuova messa a punto del telaio, sviluppata per migliorare ulteriormente la dinamica di guida e il carattere sportivo con una architettura a 400 Volt che garantisce fino a 630 km di autonomia (WLTP) nelle versioni Single Motor e una potenza fino a 544 CV nelle versioni Dual Motor. 

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