Trasporto aereo: Ita, partito oggi il nuovo volo Roma Fiumicino e Tokyo Haneda

È partito ieri pieno al 100 per cento sia lato passeggeri che cargo, il primo volo operato da Ita Airways che collega Roma Fiumicino a Tokyo Haneda, con l’Airbus A350, ammiraglia della compagnia. Come si legge in un comunicato, al taglio del nastro, erano presenti Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer Ita Airways, Tommaso Fumelli, Vice President Sales Italy Ita Airways, Carlo Briziarelli, Chief Ground Operations Ita Airways, Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, Ivan Bassato, Chief Aviation Officer AdR e Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development AdR. In occasione dell’inaugurazione della nuova tratta, al gate E11 è stato offerto a tutti i passeggeri un brindisi per festeggiare insieme questa importante novità di ITA Airways. Il nuovo collegamento avrà tre frequenze settimanali, con partenza alle 15:20 ogni martedì, giovedì e sabato da Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Tokyo Haneda dove è previsto l’arrivo il giorno dopo alle 11:20. Il volo di ritorno è previsto da Haneda ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 13:35 con arrivo a Roma Fiumicino alle 20:30.

È la prima volta che Ita Airways opera nel mercato giapponese e, cosa ancor più importante, si tratta di una delle poche Compagnie aeree ad operare un volo diretto Roma Fiumicino – Tokyo Haneda con arrivo al centro della città. I clienti giapponesi attraverso questo nuovo collegamento potranno scoprire le bellezze del nostro Paese e del Made in Italy, utilizzando questo volo anche come base di partenza per conoscere le altre città italiane, attraverso i 20 collegamenti nazionali offerti da Ita Airways. Salire a bordo degli aerei di Ita Airways sarà l’occasione per portare lo stile, l’arte e le tradizioni italiane nel modo, entrando subito in contatto con la bellezza italiana a partire dal comfort, dall’eleganza e dalla semplicità dei nuovi interni della Compagnia di bandiera, disegnati dal genio del designer Walter De Silva, passando dalle nuove divise, realizzate attraverso la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli e viaggiando attraverso i profumi e i sapori delle eccellenze del nostro Paese, tra cui lo chef stellato Gian Piero Vivalda che ha disegnato per Ita Airways 4 piatti signature, dal 15 ottobre scorso a bordo della classe Business.

Ita Airways inaugura così l’espansione del proprio network verso il mercato asiatico, confermando il proprio impegno ad attrarre clienti in connessione. Questo nuovo collegamento intercontinentale si aggiunge ai sei già operati da Ita Airways con volo diretto su New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo. A dicembre seguiranno i voli diretti da Roma Fiumicino a Nuova Delhi (India) e Malé (Maldive). Tutti i nuovi voli Ita Airways possono essere acquistati sul sito, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.