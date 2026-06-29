Sinner soffre al debutto a Wimbledon ma batte Kecmanovic in 5 set

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner avanza al secondo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra. Il numero uno del mondo, campione in carica all’All England Tennis Club, inizia ilo torneo non senza difficoltà e batte in rimonta, al quinto set, il serbo Miomir Kecmanovic, numero 51 del ranking Atp. Prova in crescendo dell’altoatesino, che vince dopo tre ore e 29 minuti di gioco con il punteggio di 4-6 6-3 6-7 (6) 6-2 6-3. Successo pesante per Sinner, che non vinceva un quinto set da oltre due anni (con Medvedev, nella finale degli Australian Open del 2024) e che veniva da una serie di cinque match al quinto persi. Solidissimo al servizio il numero uno del mondo che, sotto gli occhi di David Beckham, mette giù ben 31 ace e si guadagna un posto al secondo turno, dove affronterà il portoghese Nuno Borges.

“E’ un onore aprire il torneo sul Centrale: all’inizio del match ero un pò teso. Non ho giocato al meglio e non sono riuscito a entrare subito in partita. Sono contento di aver rimontato, anche se il terzo set è stato difficile da mandare giù. Alla vigilia e anche oggi ero un pò nervoso: non è facile scendere in campo qui da campione in carica”. Così Jannik Sinner, nell’intervista in campo, dopo il successo odierno. “La scarpa insanguinata? Mi si è rotta un’unghia e non volevo disturbare la partita fermando il gioco per cambiare il calzino. Sono contento di aver vinto ma so che ci sarà da migliorare per la prossima partita: oggi ho commesso molti errori nei primi due set. Ciò però è normale, perchè le prime partite non sono mai facili”, aggiunge Sinner.

– foto Ipa Agency –

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