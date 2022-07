Roma, la citta’ si tinge di giallorosso per Dybala

Un intero quartiere di Roma paralizzato per la presentazione di Paulo Dybala, il nuovo trequartista giallorosso. Per la presentazione del gioiello argentino all’Eur, migliaia di tifosi hanno invaso l’Eur, per osannare il nuovo acquisto al “Colosseo Quadrato”.

Una vera e propria festa davanti a una folla sterminata di tifosi con il Palazzo Fendi, colorato di giallorosso.

“Oggi essere qui, davanti a voi, con questa maglia, per me è speciale – ha detto Dybala”. Per lui era destino da quando era bambino, venire qui nella Capitale. E già si parla di Derby, che sarà bellissimo, anche se non si parla ancora di risultato.

“Daje Roma, Daje”, ha gridato Paulo, con l’eco dei tifosi già esaltati da questo ragazzo che in campo ha fatto vedere il suo valore. Poi le note di Venditti, con “Roma, Roma Roma”.

E, mentre lo speaker gridava “Paulooooo”, i tifosi rimandavano con “Dy-ba-la” per tante volte.

Un bagno di folla infinito, un battesimo per il campione che difficilmente dimenticherà.

Un benvenuto caloroso e avvolgente che si spera, possa essere contraccambiato a suon di gol e trofei da aggiungere alla bacheca giallorossa.

FOTO: AS ROMA

