Pokémon, un nuovo Leggende su Switch e il gioco di carte su smartphone

(Adnkronos) – In occasione del Pokémon Day, una giornata celebrativa che ogni anno riunisce fan da tutto il mondo in onore dei primi giochi Pokémon lanciati il 27 febbraio 1996, The Pokémon Company ha annunciato Leggende Pokémon: Z-A, un nuovo capitolo nella saga dei videogiochi Pokémon, e del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket" un'app dedicata agli amanti delle carte collezionabili Pokémon. Leggende Pokémon: Z-A promette di essere un'ambiziosa aggiunta alla serie, con il lancio previsto nel 2025 esclusivamente per le console della famiglia Nintendo Switch. Questa nuova avventura porterà i giocatori a esplorare Luminopoli, una città in pieno progetto di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di creare un ambiente in cui umani e Pokémon possano coesistere armoniosamente. Dettagli aggiuntivi su questo gioco rimangono avvolti nel mistero. Parallelamente, The Pokémon Company ha introdotto il "Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket", un'app che trasformerà l'esperienza di collezionare le carte Pokémon in formato digitale. Questa nuova piattaforma permetterà ai giocatori di aprire buste di espansione virtuali e collezionare carte con effetti visivi speciali, tra cui le innovative "carte immersive", che offrono un'esperienza unica permettendo di "tuffarsi" nell'illustrazione della carta. I giocatori potranno aprire due buste di espansione al giorno gratuitamente, scoprendo carte storiche e novità esclusive dell'app. Inoltre, il gioco promette lotte rapide con regole ottimizzate, rimanendo fedele al sistema classico del GCC Pokémon. Sviluppato in collaborazione con Creatures e DeNA, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket sarà disponibile nel 2024 come app free-to-start su dispositivi iOS e Android. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)