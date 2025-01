Kate Middleton, il gioiello sfoggiato vale un patrimonio: “Oltre 78 milioni”

Kate Middleton questa volta fa parlare di sé per lo splendido gioiello sfoggiato che vale un patrimonio: “Oltre 78 milioni”

In un mondo dove la moda e la regalità si incontrano, pochi gioielli possono vantare una storia e un valore paragonabili a quello della collana indossata con eleganza da Kate Middleton. Questo straordinario pezzo di alta gioielleria non è solo un accessorio di lusso ma rappresenta anche un legame profondo con la storia della monarchia britannica e delle sue tradizioni.

La collana Nizam di Hyderabad, valutata in 66 milioni di sterline (circa 78.400.000 euro), è stata indossata dalla Principessa del Galles solo in occasioni molto speciali, dimostrando il suo immenso valore sia materiale che simbolico. Realizzata in platino e impreziosita da diamanti scintillanti, questa opera d’arte fu originariamente donata alla Regina Elisabetta II dal Nizam di Hyderabad nel 1947 come regalo di nozze.

Il gioiello di Kate

L’esperta di gioielli Stephanie Tyler ha descritto la collana come uno dei pezzi più stravaganti e preziosi mai indossati da Kate Middleton. Con i suoi 13 diamanti taglio smeraldo e il diamante centrale a forma di pera per ogni fiore, la collana Nizam of Hyderabad non è solo una testimonianza dell’abilità artigianale ma anche del potere evocativo dei gioielli nella narrazione della storia reale.

La creazione della collana risale al 1935 ad opera della celebre maison Cartier ed è considerata uno dei capolavori dell’alta gioielleria per l’intricato design floreale e il taglio geometrico dei diamanti. Il suo viaggio cominciò come dono nuziale per Elisabetta II da parte del Nizam di Hyderabad, allora uno degli uomini più ricchi del mondo.

Il contesto storico aggiunge ulteriore fascino alla storia della collana: Hyderabad era situato tra l’attuale Pakistan e India ed era noto per la sua ricchezza prima dell’annessione all’India nel 1948 dopo una guerra che portò all’abdicazione dell’ultimo Nizam. I tesori lasciati dai sovrani passati continuano a essere oggetto di ammirazione mondiale.

Quando nel 1947 fu comunicato alla giovane principessa Elisabetta che avrebbe potuto scegliere qualsiasi regalo desiderasse dal Nizam in occasione delle sue nozze con il Principe Filippo, ella optò per questa magnifica collana realizzata in stile art déco con oltre 300 diamanti ad alta caratura.

Nonostante le modifiche subite nel corso degli anni – originariamente adornava cinque ciondoli raffiguranti rose inglesi stilizzate – questo pezzo rimane uno dei più significativi ed eleganti mai appartenuti alla famiglia reale britannica.

Dopo aver fatto parte della collezione personale della Regina Elisabetta II, ammiratissima durante i suoi numerosi anni al trono, oggi questo simbolo d’amore e tradizione continua a brillare sul petto di Kate Middleton. La decisione della Regina Elisabetta II di permettere a Kate l’utilizzo del prezioso monile rifletteva non solo stima personale ma anche riconoscimento del ruolo chiave che Kate avrebbe giocato nella famiglia reale.

Alla morte della Sovrana, l’eredità passò quindi nelle mani sicure della Principessa del Galles; un gesto simbolico che sottolinea continuità e rispetto tra le generazioni reali. Un giorno sarà forse appartenuta alla moglie del piccolo George segnando così un altro capitolo nella lunga storia d’amore tra i Windsor ei loro incomparabili tesori.