Roma: incidente mortale in via Casetta Mattei

Pattuglie dell’ XI Gruppo Marconi della Polizia Locale sono intevenute per i rilievi di un incidente con esito mortale avvenuto in via Casetta Mattei, altezza via dei Barbo, intorno alle 12.00. A perdere la vita un pedone di nazionalità rumena di 52 anni, investito da uno scooter Honda Sh 125 condotto da un ragazzo di 18 anni, trasportato in codice rosso presso l’Aurelia Hospital. Coinvolto nell’incidente anche un uomo di 87 alla guida di una Fiat 600. Accertamenti sono tuttora in corso. La strada è stata chiusa il tempo necessario ai rilievi tra Vicolo del Conte e via Carafa.

