Stop ai figli sottratti, centinaia di genitori protestano a Roma

Sono tanti i genitori che questa mattina in Piazza Santissimi Apostoli a Roma, davanti la Prefettura si sono riuniti per manifestare contro le frequenti violazioni dei principi costituzionali, oltre alle varie norme nazionali ed internazionali ancora poco rispettate per tutelare i diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti in Italia.

Come riporta il quotidiano Il Tempo un diritto inviolabile, quello di tanti minori, a stare con le proprie famiglie che per cause di varia natura si ritrovano sottratti o “attenzionati” dai servizi sociali che invece di promuovere il benessere dei minori e delle loro famiglie, troppo spesso non riesce a fornire assistenza, ma soprattutto sostegno e aiuto alla genitorialità.

Una funzioni di vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriale che troppo spesso non porta risultati, dove a pagare le peggiori conseguenze sono i bambini, vittime indiscusse di un sistema che fa acqua da tutte le parti.

Per questo motivo, tanti papà e tante mamme, perlopiù genitori separati, tramite un comitato promotore formato da una serie infinita di rappresentanti delle associazioni di categoria di tutta Italia rivolge un appello urgente al Ministero della Giustizia affinché vengano stabili criteri di controllo sull’accudimento dei minori durante la collocazione extrafamiliare e non solo, al fine di garantire la salvaguardia delle relazioni familiari e affettive. Si richiede altresì l’implementazione di criteri e modelli nazionali di supervisione delle attività delle strutture di accoglienza, in seguito alle evidenti disparità tra le normative vigenti e la loro effettiva applicazione, riscontrate dalla Commissione Parlamentare di inchiesta istituita con legge n.107 del 29 luglio 2020.

“Dati alla mano, parliamo di circa 35mila minorenni che ad oggi sono di fatto lontani dalle loro famiglie – commenta Andrea Carta, responsabile del comitato organizzatore – Un numero preoccupante che deve far riflettere. Il recente caso Bibbiano è solo un esempio tra i tanti che si verificano in tutto il paese, come riportato dai media nazionali”.

In questo contesto, il Comitato promotore chiede un intervento immediato del Ministro Sen. Carlo Nordio attraverso ispezioni ministeriali, al fine di riesaminare numerosi casi familiari in questione.

Una manifestazione molto partecipata che coinvolge tante realtà italiane e che mira a sensibilizzare le istituzioni (Stato, Regioni ed Enti Locali) affinché promuovano interventi idonei a sostenere le famiglie e a porre fine alle pratiche illecite di separazione dei minori dai genitori.

“Chiudere le comunità di tipo familiare subito – il grido di tanti genitori – Non sono a misura di bambino e non possono sostituire l’amore di una famiglia. Un minore, infatti, non può avere una crescita serena senza una famiglia. Ad affermarlo la Legge 149/01 e le disposizioni della Conferenza Stato-Regioni del 13 settembre 2006. Eppure le comunità educative continuano ad esistere, ad essere aperte e attive violando sotto la luce del sole ogni norma in merito. L’obiettivo primario è quello di mettere la parola fine a questo scempio, affrontando tutte le problematiche relative ai diritti dei bambini e al loro benessere coinvolgendo tutti i cittadini provenienti da ogni categoria sociale. Unendo le forze possiamo garantire un futuro migliore per le generazioni futur”e.

Aderiscono alla manifestazione i rappresentanti delle associazioni: Coordinamento Colibrì-Italia OdV, Papà Separati Milano Aps, Papà e Mamme Separati Odv Novara, Genitori Sottratti Bologna Odv, C.S.A., Figli Negati Roma, Ancore Torino, Papà Separati Brescia, Papa Separati Liguria Aps, ANFI Roma, Gesef Roma, Papà Separati Lombardia Odv, Bambini con Genitori in stato di Necessità Odv, Assistenza Papà Separati Abruzzo, I figli della Nazione, Movimento Femminile Per la Genitorialità Milano, Papà Separati Torino, Graziani Adelina Aps contro la Malasanità e per i diritti umani, Genitori per Sempre Messina, Minori in Primo Piano Onlus Bergamo, Coord. Diritti Famiglia Infanzia e Pari Opportunità, # BambiniStrappati, Anops Odv Associazione Nonni e Nonne penalizzati dalle separazioni.

Massimiliano Gobbi