Ascolti tv, oltre 7 milioni per Italia-Macedonia del Nord su Rai1

(Adnkronos) – Oltre 7 milioni di spettatori hanno seguito su Rai1 la vittoria degli Azzurri. L’incontro di qualificazione a Euro 2024 Italia-Macedonia del Nord ha infatti ottenuto 7.004.000 spettatori e il 33% di share, risultando di gran lunga il programma più seguito del prime time e dell'intera giornata televisiva di ieri venerdì 17 novembre. Al secondo posto negli ascolti tv, 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.641.000 spettatori e l'11.2% di share. Al terzo posto, 'A Star is Born' su Canale 5, con 1.227.000 spettatori e il 7.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.035.000 spettatori, share 5.1%), 'Le Iene' su Italia 1 (982.000 spettatori, share 7.1%), 'Propaganda Live' (794.000 spettatori, share 5.8%), 'Nowhere Special – Una Storia d’Amore' su Rai3 (713.000 spettatori, share 3.5%), 'The Rookie' su Rai2 (709.000 spettatori, share 4%), '4 Ristoranti' su Tv8 (356.000 spettatori, share 2.1%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)