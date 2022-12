Ardea, dal 16 al 18 dicembre la terza tappa de ” La Magia del Natale” alla Nuova Florida

Ad aprire la manifestazione, lo spettacolo di Didi e Carlotta. Seguirà alle 19 lo spettacolo di Mangiafuoco alle ore 19 e poi i Balli country previsti alle ore 19:30. Dalle ore 21, poi, si balla con Dj Emanuele fino a fine serata

Sabato 17 dicembre

Dalle ore 10 del mattino la giornata sarà piena di attività gratuite per bambini da svolgere in piazza. Non mancheranno merende e spettacoli di magia con tantissime esibizioni in programma, come ad esempio quella della Star Dance, della SDF Dance Studios e Yoseikan Budo. Una giornata che vedrà esibirsi anche le bellissime e pluripremiate Majorette Diamond alle 16. Per gli Appassionati delle due ruote, invece, l’appuntamento è alle 16.30 con la Parata dei babbi in moto a cura di In moto. Alle 18, invece, arriva il Gioco del Laser Game e poi tanta musica con il concerto in live dei 25Cl dalle 21.

Domenica 18 dicembre

La tre giorni di festa si concluderà domenica, con un’altra giornata fitta di eventi. A partire dalle 10 il benessere sarà protagonista in piazza grazie a delle lezione gratuite di Pilates. Per i più piccoli, invece, l’appuntamento è per le 10.30 ccon il ritorno dei Babbi Natale in moto. Tra una merenda e l’altra poi verrà il turno dei sbandieratori di velletri alle ore 11 accompagnata da tanta animazone per i bimbi . Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà possibile assistere al Concerto di Natale Canoro, e alle 17, invece, è previsto l’arrivo di Babbo Natale in slitta, con doni per tutti i bambini presenti (fino ad esaurimento scorte). Alle 20, poi, la serata prevede musica e balli con il Dj Pompili.