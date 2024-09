Il bosco delle farfalle senza colore

PALERMO (ITALPRESS) - “La siccità sarà un problema ancora per diversi anni: se la programmazione fosse stata fatta venti o trent’anni fa oggi saremmo a posto. L’Italia è mancata e di conseguenza anche in Sicilia non c’è stata programmazione, basti pensare che in tutto questo tempo non è stata istituita un’Autorità idrografica: doveva essere creata […]