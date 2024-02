Nuova Audi S3: la più performante S3 di sempre

(Adnkronos) – La nuova Audi S3 è la più veloce e performante S3 di sempre. È spinta da un motore turbo benzina da 2 litri, un quattro cilindri con tecnologia TFSI che sprigiona una potenza massima di 333 cavalli per un incremento di 23 cavalli rispetto alla precedente generazione e una coppia maggiore di 20 Nm. Nel classico 0 – 100 km/h la rinnovata S3 impiega 4,7 secondi per una velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h. Il 2 litri TFSI adotta un nuovo turbocompressore, grazie alla raffinata gestione del precario degli attuatori della wastegate, quando il pilota richiede la massima spinta è disponibile un overboost di potenza, mentre a regime e a velocità costante, migliora l’efficienza e la progressività di erogazione. Selezionando la modalità di guida dynamic e dynamic plus, la valvola a farfalla garantisce una risposta straordinariamente pronta del comando dell’acceleratore. Novità anche per il cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti che garantisce tempi di cambiata a pieno carico inferiori del 50%. Direttamente da Audi Sport deriva l’adozione sulla rinnovata Audi S3 della tecnologia torque splitter: consente di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente variabile a tutto vantaggio del dinamismo e di un comportamento tendenzialmente sovrasterzante. Rispetto al classico differenziale posteriore autobloccante il toque splitter si avvale di due frizioni elettroidrauliche a lamella, una per ciascun semiasse posteriore. Sulla nuova Audi S3 cambia anche l’impianto frenante, all’anteriore sono presenti dischi autoventilanti da 357 mm con spessore maggiorato rispetto al modello precedente di 4 mm, le pinze sono a due pistoncini. Nuova anche la misura degli pneumatici, sono dei 235/35 R19 forniti dallo specialista giapponese Falken

