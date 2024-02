Skoda Fabia Young Edition: una versione per giovani e neopatentati

(Adnkronos) – La nuova Skoda Fabia Young Edition è una versione specifica realizzata per i neopatentati e giovani automobilisti. Si caratterizza per una dotazione particolarmente completa sul fronte della sicurezza attiva e connettività, il tutto senza tralasciare l’attenzione per lo stile e il design, la nuova Skoda Fabia Young Edition è una delle vetture più sicure del proprio segmento di mercato. Nel corso delle severe prove di crash-test condotte dall’ente indipendente EuroNCAP, la Fabia ha ottenuto una valutazione complessiva pari all’85% nella protezione dei passeggeri anteriori grazie all’adozione, tra l’altro, di acciai ad alta resistenza, sei airbag e sistemi ADAS particolarmente avanzati tra cui il Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di pedoni e ciclisti. Nella completa dotazione di serie rientra anche il Lane Assistant per il mantenimento della corsia di marcia, il riconoscimento della segnaletica stradale e il monitoraggio della stanchezza del conducente. I gruppi ottici anteriori e posteriori sono a LED. La Fabia Young Edition è disponibile con motorizzazione 1.0 MPI da 80 cavalli (versione idonea per la guida dei neopatentati) e nella variante 1.0 TSI da 95 cavalli. Entrambi i propulsori sono abbinati a un cambio manuale a cinque rapporti. Per una maggiore sicurezza di guida e per evitare facili distrazioni del conducente, il sistema d’infotainment supporta via wireless la connettività con Apple CarPlay e Android Auto e si avvale di uno schermo da 8,25”. Lungo il tunnel centrale sono presenti due porte USB-C, uno schermo da 8” racchiude la classica strumentazione posta dinanzi al pilota. La connettività nativa della vettura è garantita da una e-SIM integrata che permette di effettuare chiamate di emergenza in caso di incidenti e di raggiunge il service proattivo per una migliore gestione e prenotazione degli intervalli di manutenzione. A richiesta è possibile usufruire anche della connettività remota del veicolo tramite app. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono di serie così come la retrocamera con sistema di pulizia ad alta pressione. La Fabia Young Edition è disponibile nelle colorazioni Blu race, Grigio Grafite, Bianco Luna, la Arancione sunset è disponibile a pagamento. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

