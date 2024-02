Torna il Pink Motor Day

(Adnkronos) – Ritorna con la terza edizione Pink Motor Day. Dopo aver tracciato nelle precedenti incontri il percorso professionale delle donne nel mondo automotive e aver approfondito il loro contributo allo sviluppo del settore, quest’anno l’evento si focalizzerà proprio sul gap che sussiste tra i due generi. L’evento è promosso dalla rivista Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand ed è in programma dal prossimo 7 marzo a Milano. In questo contesto il divario di retribuzione risulta ancora maggiore tra le professionalità di più alto profilo, si raggiunge il 45% se si pral dei manager. Solo il 5,7% delle concessionarie ha come responsabile service una donna, così come solo il 16,1% delle officine autorizzate è gestito da una donna. E' poi scontatto che quando si deve comprare un'auto ci si trova sempre a confrontarsi con un uomo. Si parla spesso frequentemente di integrazione tra questi due mondi, cosa che preluderebbe a una maggiore collaborazione fra i sessi, ma è poi cosi vero nel monto automotive?

