Harley-Davidson presenta le collezioni Icons e Enthusiast 2024

Harley-Davidson ha presentato oggi le ultime novità della Harley-Davidson Icons Motorcycle Collection e della Enthusiast Motorcycle Collection entrambe in edizione limitata. Si tratta di collezioni che saranno esposte dal 2 al 9 marzo durante la Daytona Bike Week della Daytona International Speedway.

Il modello Hydra-Glide Revival 2024 rappresenta il quarto esemplare della Harley-Davidson Icons Motorcycle Collection e celebra il 75° anniversario dell'introduzione della sospensione anteriore telescopica Hydra-Glide per i modelli Harley-Davidson E e F.

Ogni modello è numerato singolarmente e prodotto un'unica volta. La produzione globale del modello Hydra-Glide Revival non supererà le 1.750 unità. La collezione Tobacco Fade Enthusiast si compone di: